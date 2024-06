(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: boa posição em seu signo aponta afirmação pessoal em razão de favores o apoio de pessoas mais próximas. Interesses: quadro que acentuará as suas determinação e rigor na lida material. Habilidade no trato do trabalho. Vida íntima: momento de entendimento e harmonia com os íntimos.

Tags:

sábado