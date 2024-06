(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: os aspectos em seu signo o aconselham a agir com prudência e moderação no trato com as pessoas próximas embora o faça ao mesmo tempo beneficiário de vantagens pessoais. Interesses: dia equilibrado com ajuda para a solução de problemas financeiros. Vida íntima: reações impensadas.

Junho 2024