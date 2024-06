(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: prevalece agora quadro que exige cuidado com as reações impensadas. Atitude de pessoa amiga trará preocupação com problema pessoal ainda pendente. Interesses: compensação material em fase de apoio importante para suas iniciativas. Vida íntima: controle crítica aos atos alheios.

