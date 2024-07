(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com os bons aspectos deste sábado haverá condicionamento favorável ao seu modo de agir com as obrigações do seu dia a dia. Interesses: perspectiva de lucros e novos ganhos com vantagens nas negociações com dinheiro. Dinamismo e determinação. Vida íntima: superação de problemas.

