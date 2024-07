(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: você vivenciará fase em que a liberdade pessoal será dominante em seus pensamentos. Aja com moderação em família. Interesses: evite se deixar levar por excessos nos gastos ou dívidas. Satisfação com fatos inesperados no trabalho. Vida íntima: alegria em dias mais compensadores.

