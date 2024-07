(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: favorecimento em relação a matérias ligadas à justiça, suas opiniões e assuntos como contratos. Fase de boa posição no relacionamento com pessoas jovens. Interesses: boa influência na lida financeira e com seus os novos encargos de trabalho. Vida íntima: comportamento conciliador.

