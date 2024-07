(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: o quadro dominante de seu dia o favorecerá com mudanças embora hoje as suas atitudes e seu ânimo dependam basicamente de otimismo. Interesses: tenha cautela nos assuntos de ordem financeira e com demanda e exigência profissionais. Vida íntima: quadro que aponta muita emotividade.