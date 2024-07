(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: com o passar das horas molda-se um quadro de boas e importantes mudanças no posicionamento de seu mapa trazendo acuidade e equilíbrio no trato com pessoas próximas. Interesses: dia de prováveis novos ganhos na lida com dinheiro. Vida íntima: seja mais cooperativo com os íntimos.

