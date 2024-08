(22 de julho a 22 de agosto) - A semana: um forte aspecto mostrará influência que o fará participante de situações novas e inesperadas na lida com a família. Interesses: fase de concretização de projetos e acerto com a afirmação nos encargos de seu trabalho. Vida íntima: dias de satisfação e alegria com pessoas próximas.

