(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: a Lua em Sagitário mostra quadro benéfico no trato pessoal em razão de decisões de muita importância sobre pedidos e demandas. Interesses: seja prudente ao decidir e ouça conselho nas finanças. Momento bem positivo no trabalho. Vida íntima: tolerância e afabilidade com íntimos.