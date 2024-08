(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: você hoje se verá bem posicionado no seu trato com demandas de família, embora em momento de alguns desencontros. Interesses: quadro de vantagens materiais no trabalho e bons negócios poderão mudar disposição e ânimo. Vida íntima: dia de surpresas e mudanças na lida com íntimos.