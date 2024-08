(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: conselho oportuno de pessoa mais experiente ativará seu senso ético, beneficiando suas relações com o público e amigos. Interesses: momento que o favorece com mudança e boas ações na lida do trabalho. Vida íntima: quadro de boas novidades com íntimos e na sua convivência afetiva.