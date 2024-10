(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: seu início de semana vai antecipar bom indicador em quadro com o qual se acentuam os dons de equilíbrio nas decisões mais sérias. Mas, procure cuidar agora de sua saúde. Interesses: o bom quadro do dia afetará diretamente suas finanças. Vida íntima: realização no campo afetivo.