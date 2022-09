(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: com boa influência do trânsito lunar, seu ânimo melhorará e o fará defender de forma firme opinião e pontos de vista. Interesses materiais: ao longo de dia benéfico você poderá receber boa apreciação por tarefa de rotina. Vida íntima: forte sensibilidade com os íntimos.