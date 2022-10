(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: forte aspecto o aconselha a ações que mostrem maior entusiasmo e prazer com as relações pessoais. Intuição ampliada. Interesses materiais: dia benéfico com caminhos movimentados e criativos em fase de lucro e novos ganhos no trabalho. Vida íntima: fortes emoções e apego.