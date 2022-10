(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: você vai se beneficiar dos bons aspectos em razão do qual as pessoas revelarão disposição para ajudá-lo nos desafios da rotina. Interesses materiais: quadro benéfico no trabalho lhe trará compensação. Retribua os favores que receber. Vida Íntima: intimidade valorizada.