(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: a Lua em seu signo oposto o beneficiará com apoio e favores inesperados na lida pessoal. Interesses materiais: bom momento para assunto das finanças, apesar da necessidade de conter gastos. No trabalho, acerto com papéis e contratos. Vida íntima: comportamento contido.