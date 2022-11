(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: você terá momentos nos quais se acentuarão questionamentos sobre rumo para a sua lida de rotina social. Interesses materiais: bom aspecto no campo das finanças o fará agir de forma objetiva. Vantagem e caminhos lucrativos com seu empenho no trabalho. Vida íntima: alegria contida.