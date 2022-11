(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: com boa posição para seu signo, suas ações afetarão a lida com assuntos envolvendo imóveis, morada ou valores. Interesses materiais: equilíbrio financeiro. Mas, procure se preparar para um dia de movimentação e exigências no trabalho. Vida íntima: surpresa com íntimos.