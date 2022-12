(23 de setembro a 22 de outubro) - Seu momento astral: você começará a semana com a Lua deixando em seu signo algumas boas mudanças na sua lida em família. Interesses materiais: dia de acerto nas tarefas do cotidiano. Novidade com o trato com seu dinheiro e com obrigação de trabalho. Vida íntima: sentimentos mais expostos.