(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: há agora uma aura bastante favorável para tudo o que representar entendimento e boa relação com o público. Intuição e premonição ampliadas. Interesses: surpresa na lida com o próprio dinheiro em dia que também mostra a acertada condução do trabalho. Vida íntima: alegria contida.

Janeiro 2023