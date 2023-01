(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um bom aspecto o favorecerá com mudança de comportamento que o fará mais afável e conciliador. Intuição acertada. Interesses: no seu trabalho e com dívidas ou compromissos procure ser cuidadoso e moderado. Acerto de demandas financeiras. Vida íntima: valorize a boa convivência.

