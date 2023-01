(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: hoje, com boa influência, você terá a racionalidade ocupando o lugar da emoção em seu comportamento em público. Interesses: momento de inquietação com as suas economias. Por isso, evite novas dívidas ou compromissos. Vida íntima: dia que o verá com fortes sensibilidade e rigor.

Tags:

Janeiro 2023