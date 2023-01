(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: em momento de destaque no trato pessoal não se omita nos desafios e aceite as críticas sem agressividade ou intolerância. Interesses: quadro favorável para a solução de antiga pendência financeira. Relações acertadas com associados em seu trabalho. Vida íntima: retribua carinho.

