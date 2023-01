(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua fora de curso condicionará seu modo de agir no cotidiano de forma tensa e muito agitada. Por isso, procure se controlar. Interesses: momento que pede cuidado com as finanças, embora você se beneficie de atos de pessoa próxima no trabalho. Vida íntima: forte sensibilidade.

Tags:

Janeiro 2023