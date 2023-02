(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: vantajosa posição em seu signo lhe trará aura de dinamismo na lida com as pessoas mais próximas. Momento de apego às lembranças e ao passado. Interesses: use o bom senso e a sua memória apurada para enfrentar os desafios de trabalho. Vida íntima: convivência afável com íntimos.