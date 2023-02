(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: uma boa influência em seu signo mostra presença benéfica na condução de relacionamentos em dia de apego na lida em família. Interesses: posição financeira que lhe será mais favorável com as dívidas e compromissos. Mudança de planos no trabalho. Vida íntima: fortes e boas emoções.