(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua ainda o influencia e se faz sentir nos negócios com imóveis, morada e assinatura de documentos envolvendo a família e parentes. Interesses: boas posições com as finanças. No trabalho, resultado proveitoso nas obrigações de rotina. Vida íntima: sentimentos bem posicionados.