(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: o sábado o verá agir com correto entendimento de pedidos, favores e demandas especialmente as ligadas a bens e morada. Interesses: decisões acertadas resolverão suas preocupações com as finanças. Mas controle gastos. Vida íntima: caminhos mais compensadores nas questões íntimas.

Tags:

sábado