(23 de setembro a 22 de outubro) - Destaque: o Sol em novo ciclo rege a sua 7ª casa zodiacal, atuando sobre as suas parcerias pessoais e de negócios, processos, contratos e a seu relacionamento com o público. Hoje: este momento aponta posição propícia no trato de assunto ligado ao seu comportamento e novas tarefas e idéias.