(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a influência tensa da Lua hoje afetará suas relações mostrando insegurança e dúvidas no trato com os mais próximos. Interesses: dia que lhe trará compensação material em momento de acerto nos planos do trabalho. Vida íntima: aja de forma conciliadora e seja prudente nas críticas.