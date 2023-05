(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: a Lua transitando por seu signo o influenciará nas decisões e atitudes que se mostrarão mais firmes na busca por harmonia. Interesses: bom trânsito irá favorecê-lo nos compromissos e no trato com documentos e as finanças. Vida íntima: afetivamente, momento de otimismo e emoções.