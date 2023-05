(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: um aspecto favorável o fará agora mais afável e disposto ao diálogo com pessoas próximas. Intuição bastante ampliada. Interesses: momento que aponta forte acuidade em todas as suas ações em dia de acerto e bom desempenho profissional e com as finanças. Vida íntima: sensibilidade.