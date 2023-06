(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: com forte aspecto afetando todos os signos você deve buscar ações um pouco mais objetivas e firmes para a rotina. Interesses: procure se dar com maior empenho em tarefas rotineiras, sem preocupação com muita vantagem ou os ganhos mais imediatos. Vida íntima: afetos valorizados.