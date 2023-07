(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: uma influência benéfica hoje mostrará satisfação de desejos que envolvem seus planos pessoais para o futuro. Interesses: os fatos deverão ampliar a sua área de ação no trabalho trazendo vantagem no trato com dinheiro. Vida íntima: quadro bastante proveitoso com novos sentimentos.