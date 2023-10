(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: este fim de semana aponta boa regência pessoal com a possibilidade de mudança em sua forma de se comportar com quem partilha suas convivência e atividades. Interesses: dia positivo para ganho ou lucro com dinheiro alheio. Vida íntima: os fatos tenderão a compensá-lo com íntimos.

Tags:

sábado