(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: você agora terá apoio decisivo por parte de pessoas próximas em dias de compensação com os assuntos do cotidiano. Interesses: sorte com dinheiro, jogos, concursos ou especulação em dias de boa influência para emprego, carreira e profissão. Vida íntima: risco de problemas íntimos.