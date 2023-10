(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento propício para rever os rumos de seu relacionamento com algumas das pessoas mais próximas. Interesses: dia vantajoso para negócios e novos compromissos. Tarefas adiadas podem ser retomadas no trabalho. Vida íntima: quadro debilitado para planos com íntimos. Tenha cuidado.