(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você terá hoje influência que o verá inquieto com as novas relações pessoais. Interesses: bom momento para as suas finanças e para as obrigações e novos compromissos de trabalho. Vida íntima: quadro que mostra emoções e sensações com as quais não está habituado. Sensibilidade.