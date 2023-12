(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: procure agora enfrentar diretamente e com prudência as demandas ou pedidos da lida em família. Trato social com o qual se fortalece indicação de novidades. Interesses: quadro que mostra possíveis novas fontes de renda com o trabalho e em negócios. Vida íntima: seja conciliador.