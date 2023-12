(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: boa posição nos trânsitos para hoje em seu comportamento com amigos o verá influenciado para dar novos rumos à rotina. Interesses: forte aspecto mostra ganhos valorizados e habilidade. No trabalho, procure atender demanda e exigências. Vida íntima: preocupação com pessoa íntima.