(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: em momento de reflexão e partilha e com suas preocupações sociais, um comportamento cauteloso nos compromissos lhe será bem compensador. Intuição. Interesses: seu dia será muito proveitoso e você poderá superar inquietação com as finanças. Vida íntima: afetividade posta à prova.