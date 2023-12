(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você deve se aproveitar de favorável posição de hoje para mudar o rumo da rotina em família. Favores atendidos. Interesses: momento de dar atenção a um quadro de inquietação com suas dívidas. Nova obrigação no trabalho. Vida íntima: evite agravar problemas e controle as críticas.