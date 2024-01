(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: aja de forma mais firme e realista ao lidar com pessoas que lhe são estranhas. Interesses: os aspectos do dia apontam um quadro de vantagem e boa posição material em momento de novo ganho com o trabalho. Preocupação com os novos compromissos. Vida íntima: intimidade valorizada.