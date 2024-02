(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: fim de semana que lhe exigirá atenção e cuidados com as opiniões no trato dos problemas pessoais. Interesses: suas ações no campo material serão beneficiadas em um dia que, em sua primeira metade, se mostrará equilibrado. Vida íntima: sensualidade ampliada e disposição no amor.

Tags:

sábado