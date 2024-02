(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: como forma de se compensar por desavenças ou desencontros com as pessoas que lhe são mais próximas, procure o entendimento. Interesses: quadro benéfico em assuntos financeiros pendentes e com eventuais novas dívidas. Vida íntima: fim de semana que sugere entendimento e alegria.

Tags:

sábado