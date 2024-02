(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: em momento mais estável, você pode agora tentar novas opções para problemas de família. Interesses: o quadro que marcará o seu dia mostra equilíbrio no campo material com elemento benéfico moldando a rotina de trabalho e com dinheiro. Vida íntima: retribuição e partilha. Emoções.