(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você agora deverá agir de forma prudente, sem ultrapassar os limites que habitualmente impõe a si mesmo ao tratar com parentes e amigos. Interesses: as boas posições do dia vão se concentrar na rotina de trabalho e assuntos das finanças Vida íntima: bom momento no trato íntimo.