(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: use a capacidade dos nativos de seu signo para conduzir com harmonia as situações novas agindo com seus naturais equilíbrio e segurança. Interesses: em dia de boa mudança na lida com dinheiro você terá uma condução habilidosa de desafios financeiros. Vida íntima: sensibilidade.

março 2024 | sábado