(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: em momento de tensão nas relações pessoais você terá um quadro de dificuldade na forma de lidar com desafios da rotina. Por isso, seja mais confiante. Interesses: dia equilibrado nas finanças. No trabalho, aja com determinação. Vida íntima: insatisfação com atitudes de íntimos.